Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 230 litre el yapımı kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 230 litre el yapımı kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçak alkol yapım ve satışına yönelik olarak 5 farklı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 10 litre el yapımı şarap, 220 litre el yapımı rakı, 3 adet damıtma işleminde kullanılan metal düzenek 40 adet doluma hazır şişe ele geçirildi.

Olayda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak, şüphelilerden A.İ. ve R.B. ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken, S. İ. ve D. M. isimli şahıslar ise emniyete götürülüp sorgulamaya alındı.