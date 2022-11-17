Tekirdağ’da iki ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak içki ve alkol ele geçirildi.

Tekirdağ’da iki ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak içki ve alkol ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Saray ilçesinde kaçak içki ve alkol bulunduğu ihbarını değerlendiren Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Ayaspaşa ve Pazarcık mahallelerindeki iki ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde; 1 adet 19 litre damacana şişe içerisinde 19 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde, 1 adet 10 litre su şişesi içerisinde 4 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı, 1 adet 5 litre su şişesi içerisinde 5 litre el yapımı olduğu değerlendirilen sıvı madde, 2 adet 3 litre cam şişe içerisinde 6 litre el yapımı içki, 8 litre cam şişe içerisinde yaklaşık 7 litre el yapımı içki, 2 adet yarım litre plastik su şişesi içerisinde toplamda yaklaşık 0,75 litre el yapımı içki, 1 adet 2,5 litre kola şişesi içerisinde yaklaşık 1 litre el yapımı olduğu değerlendirilen içki olmak üzere toplamda 23 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı, 19,75 litre el yapımı olduğu değerlendirilen içki, 28 adet cam şişe içerisinde toplam 31,75 santilitre olan kırmızı renkli şarap, 1 adet 1 litrelik cam şişe içerisinde alkol, 1 adet 70 santilitre cam şişe içerisinde bulunan yeşil renkli absent madde, içerisinde beyaz renkli toz madde bulunan 2 adet şeffaf poşet ve 1 adet metalik renkli kapalı paket içerisinde bira kiti ele geçirildi.

Yapılan operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler S.K. ve H.E., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, salı günü Yeni Mahalle’de içki içmesinin ardından fenalaşan Mesut G. (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mesut G.’nin sahte alkolden hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerine cenazesi Saray Cumhuriyet Savcısının ön incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumundan gelen Mesut G.’nin cenazesi, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.