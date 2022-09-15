Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir işyerine yapılan operasyonda yaklaşık 250 litre etil alkol ve 400 adet aroma kiti ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir işyerine yapılan operasyonda yaklaşık 250 litre etil alkol ve 400 adet aroma kiti ele geçirildi.

Alınan bir istihbarat üzerine harekete geçen Tekirdağ İl Jandarma KOM, JASAT ve Çorlu İlçe Jandarma Asayiş ekipleri, Çobançeşme Mahallesi Atay Caddesi üzerindeki bir işyerine baskın yaptı. Yapılan aramada kaçak satış yapıldığı tespit edilen işyerinde yaklaşık 250 litre etil alkol ve 400 adet aroma kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.