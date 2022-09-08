Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde “İstihdamda Yaşanan Sıkıntılar Ve Çözüm Yolları” konulu seminer düzenlendi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde “İstihdamda Yaşanan Sıkıntılar Ve Çözüm Yolları” konulu seminer düzenlendi.

“İstihdamda Yaşanan Sıkıntılar ve Çözüm Yolları” konulu seminere konuyla ilgili birçok birimden paydaş katıldı. Seminerde, Tekirdağ’da istihdam, işsizlik, işgücü piyasası hakkında katılımcıları bilgilendirmek amacıyla “Tekirdağ İşgücü Piyasalarının Genel Durumu” ve “Ne eğitimde ne istihdamda (NEET) olan 15-24 yaş arası gençler" hakkında başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. Seminerin panel bölümünde, katılımcıların görüş ve önerileri alındı. Katılımcılar genel olarak Tekirdağ’ın güçlü ve zayıf yönlerini belirtiler, istihdamın arttırılması ve sürdürülebilirliği için görüş ve önerilerde bulundu. Özellikle ara eleman/aranılan eleman eksikliği, genç nüfusun istihdamda kalıcı olmasının önündeki engeller, ücret politikaları, yatırım politikaları, mesleki ve teknik eğitim hizmetleri ile özel sektör firmalarının talep ettiği işgücünün uyumluluğu hususlarındaki görüş ve öneriler ön plana çıktı.

Seminerde mevzuat değişikliği gereken konularda üst makamlara ve ilgili paydaşlara gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını belirten Esen, istihdam politikaları, işgücü piyasası, işsizlikle mücadele ve ilgili konular hakkında, diğer paydaşlarla da toplantı ve görüşmelerin devam edileceğini bildirdi.

Toplantıda açıklama yapan Tekirdağ İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen, “Türkiye’de işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması maksadıyla insanı esas alan bir yaklaşımla kapsayıcı istihdam politikaları geliştirmek, etkin bir işgücü piyasası bilgi sistemi aracılığıyla piyasanın ihtiyaçlarını tespit edip bu doğrultuda işgücü arz ve talebini eşleştirmek ve istihdama erişimi kolaylaştırmak, işsizlikle mücadelede etkin tedbirler geliştirmek ve işgücünün mesleki beceri ve tecrübesinin geliştirilmesine katkı sunarak istihdam edilebilirliği artırmak, işini kaybedenlere geçici gelir desteği sağlamak ve istihdama ilişkin tedbirleri sosyal diyalog içerisinde geliştirmek ve gerçekleştirmek misyonu ile faaliyetlerini sürdürdüğünü, bu misyonlarla hareket eden Tekirdağ, Çorlu ve Çerkezköy birimlerinin işveren ile iş arayan arasında güçlü, sağlıklı ve verimli iletişim ile diyaloğu tesis etmeye devam edeceğini, yerinde ve kalıcı istihdamın sağlanmasını hedeflediğini, işverenlerimiz ile gerek toplantılar ile gerek ziyaretler ile gerekse iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz ile iletişimde olacağız” dedi.