Yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Kazımiye Mahallesi Memduh Şevket Esendal Parkı karşısı Göreme Sokak üzerinde devam eden Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresinin (TESKİ) alt yapı çalışmaları esnasında meydana geldi. Yeni işe başlayan C.U (42), kanalizasyon alt yapı çalışmaları sırasında büz döşemesi nedeniyle TESKİ’nin yüklenici firmasına ait kepçenin kazdığı çukura düştü.

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