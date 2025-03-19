Tekirdağ Çorlu’da bir işçinin çalıştığı esnada, fırlayan körük tasının başına çarpması, yaralanmasına neden oldu.

Olay, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisindeki bir tamirhanede meydana geldi. Tamirhaneye çekilen bir kamyonun arka kısmında hava sistemine hava basma çalışmasına başlayan İ.D. (32) talihsiz bir olayla karşılaştı. Bir anda fırlayan süspansiyon körük tası (metal parçası) başına isabet etti.

Yaralanan işçi İ.D., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Başında kırık meydana gelen İ.D.’nin ameliyata alındığı ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından tahkikat başlatıldı.