Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan işçi F.A.’nın şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Yaralı işçi, düştüğü çatıdan çevredeki vatandaşların yardımı sonrası güçlükle indirildi. F.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı 2. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı oluklarını çaktığı sırada dengesini kaybeden F.A., yaklaşık 6 metre yüksekten tek katlı başka bir binanın çatısına düştü.

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