Tören daha sonra öğrencilerden oluşan folklor ekibinin halk oyunları gösterisi ile devam ederken, öğrencilerin halk oyunları gösterisi katılımcılardan tam not aldı.

2022 - 2023 eğitim ve öğretimin başlaması çerçevesinde Tekirdağ’da ilköğretim haftası töreni düzenlendi. Çelenk sunma ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.