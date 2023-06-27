Tekirdağ’da yakıt dolumu esnasında parlayan benzin yüzünden iki tekne alevlere teslim olurken, olayda 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana gelen olayda Akın Demir, kendisine ait fiber tenekeye yakıt doldurduğu esnada motorda kaynaklanan yakıt kaçağı sebebiyle birden alevler yükseldi. Fiber tekne saniyeler içinde alevlere teslim olurken, büyüyen alevler yan tarafında bulunan tekneye de sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken her iki tekne de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangın sebebiyle yanarak yaralanan Akın Demir ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebinin tespiti için inceleme başlatıldı.