Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine bağlı Balabanlı Mahallesi istikametindeki yolda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, T.Ö. idaresindeki 59 AER 678 plakalı hafif ticari araç ile S.S. yönetimindeki 34 EJ 8415 plakalı araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon kontrolünü kaybeden sürücüler araçlarıyla yol kenarındaki tarlaya girdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü S.S. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan İ.Ç. ve E.D. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.