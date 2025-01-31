Tekirdağ’da düzenlenen "İçimizi Isıtan Türküler" konserinde sanatseverler, birbirinden güzel türkülerle unutulmaz bir gece yaşadı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser, Şef Saffet Acat yönetiminde Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu ile Tekirdağ Türk Halk Müziği Sevenler Derneği iş birliğiyle sahnelendi. Konsere Vali Yardımcısı ve Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, dernek temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konser boyunca farklı yörelere ait türküler seslendirilirken, Şef Saffet Acat’ın derlemeleri de dinleyicilerle buluştu. Sanatseverler, türküler eşliğinde keyifli anlar yaşarken, konserin sonunda sanatçılar uzun süre alkışlandı.