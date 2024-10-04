Tekirdağ Süleymanpaşa’da jandarma tarafından yapılan Huzurlu Sokaklar operasyonunda, bir araçta 44 sentetik ecza, 8 gram metanfetamin, 10 gram bonzai, 12 makaron içerisinde bonzai ve bir uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Motosiklet Trafik ve Motosiklet Asayiş timlerince Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar operasyonunda, bir araçta yapılan arama sonucunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonda; 44 adet sentetik ecza, 8 gram metanfetamin, 10 gram bonzai, 12 adet makaron içerisinde bonzai ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.