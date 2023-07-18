Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir hurda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu Ballıhoca mevkiinde bulunan bir hurda deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle kağıt ve plastiklerin tutuşmasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, alevler deponun çevresine sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangını söndürebilmek için iş makineleri de kullanıldı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, depodaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmaları tamamlanan depo yangınının çıkış sebebi araştırılıyor.