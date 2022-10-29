Tekirdağ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı görkemli bir şekilde kutlandı.

Tekirdağ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı görkemli bir şekilde kutlandı.

Tekirdağ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Tekirdağ Valiliğinde gerçekleştiren bayramlaşma töreninin ardından sahil yolunda düzenlenen geçit töreni ile bayram coşkusu doruğa çıktı.

Süleymanpaşa ilçesi sahil yolunda düzenlenen kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un günün anlam ve önemine dair mesajlarının okunduğu tören, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğg. Şahin Yenilmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın protokol üyeleri, asker ve polisler ile öğrenciler ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştiren Tekirdağ Valisi Yıldırım, “Cumhuriyet’i korumak ve ilelebet yaşatmak bizlerin yegâne görevidir. Güçlü ve müreffeh yarınlara ilerlemek adına Devlet ve Millet olarak birlik ve beraberliğimizin oldukça önemli olduğunu bilincindeyiz. Bu bilinçle mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti laik ve demokratik anlayışından taviz vermeden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerlemektedir. Herkes şundan emin olmalıdır ki, buna hiçbir güç engel olamayacak ve Türkiye Cumhuriyeti devleti sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu vesileyle başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve canlarını Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokrasi ve bağımsızlık uğruna feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

Törende öğrenciler tarafından 29 Ekim temalı şiirler okundu. Lise öğrencilerinin hazırladığı Cumhuriyet ve Bağımsızlık konulu gösteri ve tiyatrolar ise vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Cumhuriyet Bayramı sebebiyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü personel ve araçlarının yanı sıra okulların da katıldığı geçit töreni protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.