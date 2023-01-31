Tekirdağ’da yaşayan yabancı uyruklu misafirlerle ilgili yürütülen iş ve işlemlerin ele alındığı İl Göç Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ’da yaşayan yabancı uyruklu misafirlerle ilgili yürütülen iş ve işlemlerin ele alındığı İl Göç Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ’da ikamet eden yabancı uyruklu misafirlerle ilgili yürütülen iş ve işlemlerin ele alındığı İl Göç Kurulu Toplantısı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik YİKOB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Vali Yıldırım’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, 2022 yılında yabancı uyruklu misafirlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında görüşüldü. Sonrasında toplantıda 2023 yılında yabancı uyruklu misafirlerle ilgili yapılacak çalışmalar hakkında görüşüldü.

Toplantıya Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra; Vali Yardımcısı Kaan Peker, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin, İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş ve kurum müdürleri katıldı.