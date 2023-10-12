Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 6 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Muratlı Hacı Rafet Gümüş Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören 6 öğrenci, mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri yaşayınca okul yönetimi ile birlikte hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen 6 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Müşahede altında tutulan öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi. Diğer taraftan, Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce konuya ilişkin inceleme başlatıldı.