Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 6 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Muratlı Hacı Rafet Gümüş Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören 6 öğrenci, mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri yaşayınca okul yönetimi ile birlikte hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen 6 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Müşahede altında tutulan öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi. Diğer taraftan, Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce konuya ilişkin inceleme başlatıldı.