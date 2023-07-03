Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı ve meşhur keşkeği ile UNESCO’nun "Somut Olmayan Kültürel Miras" listesinde olan Karacakılavuz’da 4’üncüsü düzenlenen Geleneksel Karacakılavuz Keşkek Şenliği sona erdi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi’nde, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yerini alan yöresel lezzeti keşkeğin adının duyulması ve geleneklerin yaşatılması için Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Karacakılavuz 4’üncü Geleneksel Keşkek Şenliği muhteşem bir atmosferde tamamlandı.

Tekirdağ’ın dört bir yanından lezzetli keşkeği tatmak ve şenlik alanında doyasıya eğlenmek üzere Karacakılavuz Mahallesi’ne gelen vatandaşlar dolu dolu bir şenliği geride bıraktı.

Binlerce vatandaşa keşkek ikramının yapıldığı şenlikte, yerel sanatçılar sahne alırken; çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gün boyu devam eden şenlik etkinlikleri, gece düzenlenen Sakiler konseri ile sona erdi.