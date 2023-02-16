Deprem sonrasında Tekirdağ’a gelen depremzede sayısı 8 bin 245’e yükseldi.

Deprem sonrasında Tekirdağ’a gelen depremzede sayısı 8 bin 245’e yükseldi.

Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu’nda Deprem Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda deprem bölgesine yapılan ve yapılmaya devam eden yardımlar ile gelen depremzedelerle ilgili faaliyetler konuşuldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve toplamda 10 ili etkileyen 2 büyük deprem sonrasında bölgeden tahliyeler başladı. Diğer illerin yanı sıra Tekirdağ’a gelen depremzede sayısı 8 bin 245’e yükseldi. Tekirdağ’da misafir edilen 8 bin 87 depremzede vatandaşların, kendi isteği ile tuttuğu evde, akraba, yakını veya arkadaşında kalırken 158 depremzede ise, kamu misafirhaneleri, otel ve apartlarda ağırlanıyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde misafir edilen depremzede vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla, depremzede vatandaşlarımızın acılarını dindirmeye ve yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Devletimizin yardımlarının doğru bir şekilde ulaştırılması için, deprem bölgesinden ilimize gelen depremzede vatandaşlarımızın AFAD ya da Kaymakamlıklara kayıtlarının yapılması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın kayıt işlemleri, AFAD ve Kaymakamlıklarımızın kayıt bürolarında yapılmaktadır” denildi.