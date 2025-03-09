Tekirdağ’da polis ekiplerince gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklanırken, kumar operasyonunda ise 26 kişiye 240 bin lira ceza kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde "Fuhuş ve Kumarla Mücadele" kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarıyla ilgili 4 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 17 kadına para karşılığında fuhuş yaptırdığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçuna yönelik yapılan 5 operasyonda ise 8 iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca kumar oynadığı tespit edilen 26 kişiye toplam 240 bin 422 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, toplum yapısını ve sosyal hayatı olumsuz etkileyen fuhuş ve kumarla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti.