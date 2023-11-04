Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan un fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu 20 dakikada söndürüldü.

Yangın, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Malkara yolu mevkiinde bulunan un fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, fabrikanın depo bölümündeki alevlere müdahale çalışması başlattı.

İtfaiye erlerinin yoğun ve başarılı çalışmaları sonucu yangın yaklaşık 20 dakikada kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri de yangının yaşandığı fabrikada güvenlik önlemi aldı. 112 Acil Sağlık ekipleri da olası olumsuz duruma karşı fabrikanın önünde hazır bekledi.