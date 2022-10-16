Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) eylül ayı konut satış istatistiklerine göre Tekirdağ’da geçen ay 2 bin 616 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) eylül ayı konut satış istatistiklerine göre Tekirdağ’da geçen ay 2 bin 616 konut satıldı.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 azalarak 113 bin 402 oldu. 2 616 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,3’ü Tekirdağ’da gerçekleşirken, il en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 11. sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 89 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 812 konut satışı ve yüzde 7,8 pay ile Ankara, 6 bin 338 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller ise sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 49 konut ile Ardahan ve 98 konut ile Gümüşhane oldu.

517 konut ipotekli olarak satıldı

Tekirdağ’da satışı yapılan evlerden 517’si ipotekli satış olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,8 ile 19. sırada yer aldı. Tekirdağ ili Türkiye’deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 3’lük payı ile 6. sırada yer aldı.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,0 azalış göstererek 16 bin 970 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 15,0 olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde yapılan ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,7 artışla 228 bin 601 olarak kayıtlara geçti.

2 bin 99 konut el değiştirdi

Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda 2 bin 99 konut el değiştirdi. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 80,2 olarak tespit edildi. Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından yüzde 2,2’lik pay alarak 13. sırada yer aldı.

Türkiye genelinde ise diğer konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 96 bin 432 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85 olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 828 bin 592 oldu.

827 sıfır konut sahiplerini buldu

Türkiye genelindeki 113 bin 402 konut satışının 39 954’ü (yüzde 31,7) ilk satış, 77 bin 448’i ise (yüzde 68,3) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da ise 2 bin 616 konut satışının 827’si (yüzde 31,6) ilk satış, bin 789’u (yüzde 68,4) ikinci el satış olarak gerçekleşti.