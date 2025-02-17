Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstiklal-Kurtpınar Mahallesi 52. Sokak’taki bir evin bacasında gece saatlerinde yangın çıktı. Yangında binanın içerisi dumanla doldu. Evde yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi ise ilk müdahaleleri sonrası ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.