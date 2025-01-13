Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe yol açtı. Sokaktan gaz kokusu geldiğini söyleyen vatandaşlar, 1 saat sonra yangınla karşılaştıklarını kaydettiler.

Olay, sabah saat 10.00’da Kazımdirik-Turan Mahallesi Manolya Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı bir binada çıkan yangın, civarda tedirginliğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine iki itfaiye aracı ile emniyet, sağlık, Gazdaş ve Tredaş ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek kontrol altına alırken, emniyet ekipleri ise güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri yaralanma ihtimaline karşı, Gazdaş ve Tredaş ekipleri ise kaçak ihtimaline karşı hazır bekletildi.

Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.