Tekirdağ’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 16 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Tekirdağ’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 16 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri uyuşturucu madde kullanan satan şahısların yakalanmasına yönelik Kemalpaşa Mahallesi’nde bir adreste yaptıkları operasyonda 16 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirirken operasyon sırasında adreste bulunan E.Ç. ve S.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürülen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.