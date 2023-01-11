Tekirdağ’da erkek arkadaşı tarafından öldürülen Aysun Ahnas için İstanbul’da cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına katılan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Tekirdağ’da erkek arkadaşı tarafından öldürülen Aysun Ahnas için İstanbul’da cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına katılan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Dün akşam saatlerinde, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, Aysun Ahnas (24) ile arkadaşı Baver Gözetir (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, Aysun Ahnas bu tartışmada boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Baver Gözetir de arkadaşını öldürdükten sonra kendini asarak intihar etmişti. Adli Tıp Kurumundaki incelemelerin ardından Aysun Ahnas ve Baver Gözetir’in cenazeleri İstanbul’a gönderildi.

Ahnas’ın sevenleri gözyaşlarına boğuldu

Aysun Ahnas için Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nde öğle vaktini müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza Ahnas’ın ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Aysun Ahnas’a son görevlerini yerine getirmek için cenazeye yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Ahnas’ın cenazesi, namazın ardından Yeni Ayazağa Mezarlığına defnedildi.