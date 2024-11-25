Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tekirdağ Eğitim Akademisi Projesi" kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde eğitim yöneticisi, öğretmenlere yönelik kapsamlı bir tanıtım programı gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Vali Yardımcısı Mustafa Çek önemli açıklamalarda bulundu. Çek, Türkiye Yüzyılı kapsamında başlatılan eğitim seferberliğinin gerekliliğine dikkat çekti. Çek, konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Devletler, vatandaşlarını iyi eğitebiliyorsa, doğal kaynakları olmasa bile gelişmiş ülkeler arasında yer alabilirler."

Eğitimin, Türkiye’nin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu belirten Çek, çağın ihtiyaçlarına uygun, bilimsel yaklaşıma dayalı eğitim anlayışının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Çek, "Tüm vatandaşlarımızı 7’den 70’e örgün ve yaygın eğitim kurumlarımız, hizmet içi eğitimler ve çeşitli faaliyetlerle daha nitelikli hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ise konuşmasında, Tekirdağ’da eğitim kalitesini artırmaya yönelik bir dizi atölye, seminer ve etkinlik planladıklarını ifade etti. Yeniyol, tüm paydaşların eğitime aktif katılımını sağlamak ve sosyal, psikolojik, sportif gelişimi desteklemek amacıyla yıl boyunca çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Programın ilerleyen bölümlerinde küratör ve eğitim yöneticisi Prof. Dr. Uğur Batı, öğretmenlere yönelik "duyuşsal öğrenme" konulu bir sunum yaptı. Slaytlar eşliğinde gerçekleşen sunumda, öğretim süreçlerinde duygusal etkileşimlerin önemine dair bilgiler paylaşıldı.