Tekirdağ’ın Malkara ilçesi ile Edirne’nin Keşan ilçesi arasında düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan bir gruba yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçle mücadele kapsamında planlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, düzensiz göçmenleri yurt dışına kaçırmak için organizasyon yapan 4 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.