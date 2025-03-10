Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde pazar alanı yapılması beklenen boş arazide drift atan iki sürücüye toplam 132 bin 328 TL para cezası kesildi.

Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde pazar alanı yapılması beklenen boş arazide drift atıldığı şikayetleri üzerine Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, bölgede drift attığı öne sürülen araç sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Pazar alanı çevresinde denetim yapan trafik polisi, bir otomobil ile bir hafif ticari aracın drift attığını belirledi. İki araca toplam 132 bin 328 lira para cezası kesilirken, araçlar çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak, 2 ay süreyle trafik men edildi. Aynı zamanda bir araç sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı, diğer sürücünün de 2 ay geçici olarak sürücü belgesine el konulduğu öğrenildi.