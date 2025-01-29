Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde düzenlenen Diyabet Okulu, diyabetle mücadelede bilinçlendirme eğitimleriyle 2025 yılının ilk mezunlarını verdi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde düzenlenen Diyabet Okulu, 2025 yılının ilk mezunlarını verdi. Diyabetle mücadelede bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan eğitim programı, hastanede görev yapan uzmanlar tarafından yürütüldü. Eğitimciler, diyabetle bilinçli mücadelenin önemini vurgulayarak, vatandaşları bu programa katılmaya davet etti. Eğitime katılmak isteyenlerin diyabet hemşiresine ulaşarak detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi.