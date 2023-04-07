Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Gelengül Filiz, depremzedeler yararına el sanatları resim sergisi açtı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde Gelengül Filiz tarafından yağlı boya, sulu boya, ahşap ve kağıt rölyef, ebru, doğal taş, resim ve dekoratif ürünlerin bulunduğu resim sergisi açıldı. Gelengül Filiz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkenin kötü günler geçirdiğini, bu nedenle sergiden elde edeceği geliri depremzede ailelere bağışlayacağını açıklayarak, "Şehirlerde sergi projeme istianeden her şehirde bir sergi açıyorum. Çanakkale, İzmir, Eskişehir, Bursa ve Tekirdağ’dayım. Bu sergimin tüm gelirini yaşadığımız vahim durum dolayısıyla depremzede ailelere destek için yapmaya karar verdim. Tüm geliri depremzede ailelere bağışlayacağım" dedi.