Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi atölyesinde, depremzedeler için mobil enerji ve iletişim istasyonu üretildi.

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi atölyesinde, depremzedeler için mobil enerji ve iletişim istasyonu üretildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından büyük hasar alan deprem bölgelerinde incelemelerde bulunmuş; belediye olarak yaraların sarılması, acil ihtiyaçların karşılanması için neler yapılabileceğine dair tespitlerde bulunmuştu. Görevi başına dönen Yüksel, vakit kaybetmeden bölgede en büyük ihtiyaçlardan biri olan elektrik ve iletişimle ilgili çalışmalara başlanması talimatını verdi.

Belediye imkanları ile çok fonksiyonlu araçlar üretiliyor

Başkan Yüksel’in talimatlarıyla harekete geçen Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyenin atölyelerinde kendi kaynakları ile Mobil Enerji ve İletişim İstasyonu adı verilen; içerisinde aynı anda 36 mobil cihazın şarj edilebileceği kilitli şarj üniteleri, aydınlatma tertibatı, sesli anons sistemi, telsiz donanımı, güneş enerjisi panelleri ve jeneratör bulunan römork şeklinde araçlar tasarlayarak üretime başladı.

Kendi imkanlarıyla ürettiler

Tamamen Belediyenin imkanları ile üretilen istasyonlar, deprem bölgesine gönderilecek ve bu bölgelerde depremden etkilenen vatandaşlara hizmet verecek. Mobil istasyonlar, deprem bölgesine gönderildikten sonra da üretilmeye devam edilecek ve Süleymanpaşa’nın merkez ve kırsal mahallelerinde de kullanıma sunulacak.

İlk etapta 55 aracın üretiminde sona geldiklerini ve araçların talep eden illerde görev alacağını ifade eden Başkan Yüksel, "Deprem bölgesinde yaptığımız tespitlerde iletişim ve enerji konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını gördük. Bu sıkıntıların giderilmesi için kendi enerjisini kendisi üreten vatandaşlarımızın telefonlarını şarj edebileceği, projektörler sayesinde aydınlatmanın sağlanabileceği, telsiz sistemiyle bölgedeki kriz merkeziyle iletişimi sağlayabilecek bir araç. Aynı zamanda bu araçların bulunduğu yerden uydu sistemi vasıtasıyla vatandaşlarımıza internet sağlayabileceğimiz bir sistem kuruyoruz. Araçların üzerinde anons sistemi olacak" dedi.