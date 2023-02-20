Tekirdağ’da bir grup gönüllü vatandaş, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler sonucu mağdur olan depremzede vatandaşlar için 3 günde 660 adet soba üretti.

Tekirdağ’da bir grup gönüllü vatandaş, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler sonucu mağdur olan depremzede vatandaşlar için 3 günde 660 adet soba üretti.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan bir grup gönüllü, deprem bölgesinde çadırlarda kalan depremzedeler için soba üretmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ilde on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem felaketlerinin ardından, depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber olurken, Karaağaç’ta bir grup gönüllü de deprem bölgesinde çadırlarda kalan depremzedeler için soba üretmeye başladı. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’in destek ve teşvikleriyle, Karaağaç’ta faaliyet gösteren bir firmada bir araya gelen gönüllüler, 3 gün boyunca gece gündüz soba üretti.

3 günde 660 soba ürettiler

Öğretmenden mühendise, esnaftan iş insanına kadar birçok gönüllünün oluşturduğu 25 kişilik ekip, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için seferber olarak üç gün boyunca gece gündüz soba üretti. Firma sahiplerinden Doğan Atış’ın yardımları, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Ahmet Çetin’in destekleriyle ilk etapta üretilen 100 soba Adıyaman’a gönderildi.

"Bu sobaları üretirken bizim içimiz ısındı"

Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren gece gündüz demeden el birliğiyle soba üretmeye başladıklarını kaydeden firma ortağı Doğan Atış, "Ülkemizde yaşanan bu vahim durumdan sonra ’Ne yapabiliriz?’ diye arkadaşlarımızla toplanıp düşündük. Sayın Çerkezköy Kaymakamımız Nazmi Günlü ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’in girişimiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetkililer, Çerkezköy Arama Kurtarma Derneğinden gönüllüler ve bazı esnaf arkadaşlarımız ile beraber elimizi taşın altına koyarak projeyi başlattık. Her zaman ihtiyacımız olmayan makineler vardı, hızlı bir şekilde onları tedarik ettik. Projenin devam etmesini istiyoruz. Oradaki vatandaşlarımıza katı yakıt sobaları lazım. Orada elektrikli ısıtıcılar var ama elektrik yok, insanlar zor durumda. Bizim ürettiğimiz sobalar kamp sobaları, oradaki vatandaşlarımızın ani ısıya ihtiyaçları var. Allah razı olsun, bazı esnaf arkadaşlarımız varilden yapıyorlar ama çatı mahyası 170 olan bir çadıra, 140 santim olan bir varili koyarsanız insanlar içinde duramaz. Biz hesap kitap yaptık hem üretimi hızlı hem de orada ısıyı hızlı alabilecekleri proje oluşturduk. Herkes canıgönülden çalıştı. Bu sobaları üretirken bizim içimiz ısındı. Bir tane çocuğun bu soba etrafından ısınacağını düşünürken biz ısındık" dedi.

"Hepimiz sobacı olduk"

"Hepimiz sobacı olduk" diyen Atış, "Birlik beraberlik ile depremzedelerimiz için anlamlı bir proje ortaya koyduk. Biz maddi olarak da yardımda bulunduk, eşya da gönderdik ama yaptığımız en anlamlı şey soba üretmek oldu. Sayın Kaymakamımız Nazmi Günlü’nün talimatlarıyla üretime başladık. Üç günde 660 sobayı bitirdik. Emek veren herkesten Allah razı olsun. Çok mutlu olduk. Uyumadık, bu iş zor bir iş, kolay değil. Biz gönülden çalıştık, yaptığımız en anlamlı iş oldu. Elinden hiç gelmeyen arkadaşlarımız da malzeme taşıdı. Dükkan sahibimiz ve vatandaşlarımız çıkan bütün gürültüye katlandı, yeter ki çocuklar üşümesin dedi. El birliğiyle çok güzel bir ortam oluşturduk. Çerkezköy’de soba üretim firması sahibi Tayfun ağabey boruları temin etti. Sobaların boruları da var. Şu an boru da çok zor bulunuyor. Bursa, Eskişehir, Konya firmaları şu an boru yetiştiremiyor" ifadelerini kullandı.

"Gönülden teşekkür ediyorum"

Gönüllülerden Abdullah Çiçek ise, "Adıyaman’da deprem bölgesinden geldikten sonra arkadaşlarımızın başlatmış olduğu kampanyaya bizler de dahil olduk. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Bugün kenetlenme ve birbirimize destek olma günüdür. Normal şartlarda bu güç olmuyor ama felaketi görünce Allah bize güç kuvvet verdi. Çok şükür ürettik. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve ÇTSO Başkanı Ahmet Çetin’e teşekkür ediyoruz. Ulaştırma Bakanlığı da sevkiyat konusunda bizlere destek veriyor. 100 adet sobayı deprem bölgesine gönderdik. 560 soba da Adıyaman ve Malatya’ya gidecek. Bizim için nereye gideceği önemli değil. Kaymakamlığımız ihtiyaç noktasında bölgelere gönderecektir. Allah bir daha böyle felaketler göstermesin. Çaresizlik çok kötü bir şey. Deprem bölgesinde bunu gördük. Böyle bir şey yaparken bizi görenler duyanlar buradaki deprem hazırlığına inşallah kenetlenerek böyle bir süreci atlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Yardımcı olan maddi ve manevi destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"El ele vererek üstesinden geleceğiz"

Karaağaç Merkez Mahalle Muhtarı Mehmet Reşat Çelik ise, "Buradan Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, ÇTSO Başkanı Ahmet Çetin ve gönüllü hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın. Yaralarımızı hep birlikte Türkiye olarak devlet-millet el ele vererek üstesinden geleceğiz" diye konuştu.