Şüpheliler gözaltına alınırken define aranan alanda 3 dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, S.K., Ç.K. ve D.K’nın dedektör ile define aradığını tespit etti.

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