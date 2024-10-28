Cumhuriyetin 101. kuruluş yıl dönümü, Tekirdağ Valiliği Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle büyük bir coşkuyla kutlandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törene, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Cumhuriyet Bayramı’nın önemi vurgulandı.

Tören, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve 8. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu tarafından Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bayraklar eşliğinde gerçekleştirilen tören, halkın büyük coşkusuna sahne oldu.

Törende bir konuşma yapan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Cumhuriyetin kuruluşundaki fedakarlıkları ve milletin bağımsızlık mücadelesini anarak, “Büyük bir emekle ve fedakarlıkla kurulan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Önderliğinizde kadını, genci, yaşlısı, köylüsü, şehirlisi ile kenetlenerek tarihin şahitlik ettiği en büyük kahramanlık destanlarından birini yazan milletimiz, özgürlüğünü, bağımsızlığını ve bu toprakların Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya kabul ettirmiştir. ’Güvenlik kayıtsız ve şartsız milletindir’ ilkesi benimsenerek Cumhuriyet ilan edilmiştir” dedi.

Valinin konuşmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Törene Vali ve Garnizon Komutanının yanı sıra Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, polis, jandarma, asker, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.