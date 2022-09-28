Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki bir çiftliğe düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki bir çiftliğe düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırkkepenekli Mahallesi’nde bulunan bir çiftlik evine operasyon gerçekleştirdi. Operasyon anı dron ile görüntülendi.

Operasyonda çiftlikte yapılan aramalarda 9,2 kilogram esrar, 27 adet toplamda bin 850 gram kök kenevir, 38,8 gram kenevir tohumu ve esrar yetiştiriciliğinde kullanılan toplamda 198 adet malzeme ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan Ç.C., O.N., S.K. ve M.B isimli şahıslar hakkında "TCK 188 uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçu ile "2313 SKM" suçlarından gerekli işlemler yapıldı. Şüpheli 4 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.