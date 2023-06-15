Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde horoz dövüştüren 5 kişiye 20 bin lira ceza kesildi.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Nusratlı Mahallesi Mevkiinde, H.Ş. isimli şahsa ait çiftlikte horoz dövüşü yapıldığı duyumu üzerine harekete geçti. Çiftliğe düzenlen operasyonda 9 metrekare büyüklüğünde ring alanı tespit edilirken, 1 adet elektronik terazi, 14 adet horoz ele geçirildi.

20 bin lira ceza

Olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı. Toplam 5 şüpheli şahıs hakkında, kumar oynamaktan 4 bin 55 TL olmak üzere toplamda 20 bin 275 TL idari para cezası uygulandı. Hayvanlar Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.