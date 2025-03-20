Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi’nde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ait ceviz bahçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin de katıldığı ziyarette, ceviz yetiştiriciliği üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Cevizin bitkisel özellikleri, ekolojik istekleri, bahçe tesisi, bakım süreçleri ve verimlilik artırma yöntemleri gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

İncelemeler sırasında üretim sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınırken, bölgedeki ceviz üretiminin daha verimli hale getirilmesi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Yetkililer, ceviz üretiminde modern tarım tekniklerinin kullanımının önemine dikkat çekerken, doğru budama, sulama ve hastalık yönetiminin kaliteli ve yüksek verimli üretim için kritik olduğunun altını çizdi.

İl Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ’ın tarımsal üretim potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, ceviz üretimi başta olmak üzere tarımsal faaliyetlerde modern uygulamaların yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.