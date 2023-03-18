Tekirdağ’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yılı sebebiyle çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törene; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla Atatürk Heykeline çelenk sunuldu.

Çelenk sunma töreninde Vali Aziz Yıldırım, Şehitlik defterini imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, “Çanakkale Zaferi, Milletimizin tarih boyunca kazandığı en önemli zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biridir. Dini, vatanı, bağımsızlığı ve namusu uğruna milletimiz, kısıtlı imkanlara rağmen her türlü fedakarlığı yaparak düşman kuvvetlerinin Çanakkale’yi geçmesine izin vermemiştir. Çanakkale’de imanlı yürekler karşısında dönemin en güçlü orduları hüsrana uğramış, teknolojik üstünlüğe karşı inanç galip gelmiştir. Türk Milleti, kazandığı bu zaferle, düşmanlarının planlarını bozmuş, heveslerini kursaklarında bırakmış ve tarihin akışını değiştirmiştir. Vatanımızda özgürce yaşamamızı sağlayan Çanakkale ruhunu ebediyen yaşatacak, ecdadımızın yaptığı fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayacak, milli ve manevi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi 108. yıldönümü münasebetiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna canını feda eden Şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.