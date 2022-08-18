Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet hırsızlarına göz açtırmıyor. Kapaklı Kazım Karabekir Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde çalınan bir motosikletin izini süren jandarma ekipleri, çalıntı motoru Çorlu’da ele geçirdi. Hırsızlık olayıyla ilgili İ.O. ve B.S. adlı iki kişi gözaltına alınırken, çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı

Tekirdağ’da çalınan bir motosiklet, Çorlu’da ele geçirilerek jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

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