Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi’nde çiftçiyle toplantı yaparak, buğday hasadına katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Mahalle Muhtarı Aydın Akın, üreticiler ve teknik personelin katılımıyla Karaevli Mahallesi’nde hasat ve verimler hakkında toplantı düzenlendi. Öcal, toplantının ardından biçerdövere binerek, buğday hasadına katıldı. Öcal, ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan hububat grubundan arpa ve buğday hasadına Tekirdağ’da başladığını belirterek, "Üreticilerimizin büyük emek, zaman ve masrafla üretmiş oldukları ürünün, hasat esnasında kayıpların en aza indirilmesi amacıyla il ve ilçe teknik personelleri tarafından biçerdöver hasat kontrolleri başladı" dedi.

"Hasat bitine kadar denetimlerimiz devam edecek"

Çiftçinin, hasat esnasında mutlaka tarlasında bulunmasının önemli olduğunu vurgulayan Öcal, "Ürün hasadının sağlıklı olarak sürdürülebilmesi açısından denetimlerde özellikle ürün sahiplerinin mutlaka hasatta tarlasında bulunması ve hasada nezaret etmesi gerekmektedir. İl hasat koordinatörlerimiz ve ilçe müdürlüklerimizde yetkili teknik personellerimiz denetimlere hasat tamamlanana kadar devam edecektir. Hasat Tebliğine aykırı hasat yapanların il ve ilçe müdürlüklerimize bildirilmesi, ilimizde hububat hasadının başarı ile gerçekleştirilmesi açısından önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlü teknik personelleri, hasat sırasında biçerdöver arkasından kayıp kontrolleri yaptı.