Tekirdağ’da bitki koruma ürünlerinin önerilmesi, uygulanması ve kayıt işlemleri hakkında yönetmelik çerçevesinde Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ve İlçe Müdürlükleri teknik elemanları tarafından “Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcı” eğitimleri yapıldı.

Tekirdağ’da bitki koruma ürünlerinin önerilmesi, uygulanması ve kayıt işlemleri hakkında yönetmelik çerçevesinde Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ve İlçe Müdürlükleri teknik elemanları tarafından “Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcı” eğitimleri yapıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi ve İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen “Kadın Eli ile Sera Projesi” çerçevesinde Süleymanpaşa Belediyesi Tarım Vadisi alanında 25 üreticinin katıldığı uygulayıcı eğitimleri verildi. Eğitimlerde, özellikle serada ilaçlamanın nasıl yapılacağı, ilaçlama esnasında nelere dikkat edileceği ve hangi tedbirlerin alınacağı, bitki koruma ürünlerinin mücadelede etkin olabilmesi için uygun zaman, uygun dozda ve belirlenen yöntemle uygulanması konularında bilgilendirme yapıldı. Yapılan eğitime Süleymanpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden yetkililer de katıldı.

Aynı program çerçevesinde Hayrabolu İlçe Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda 100 üreticinin katılımıyla “Bitki Koruma ürünleri Uygulayıcı” eğitimleri düzenlendi. Üreticilere tarla bitkileri ağırlıklı olmak üzere bitki koruma ürünlerinin seçimi, kullanımında dikkat edilecek hususlar, makine alet ekipman kalibrasyonu konularında teknik personel tarafından bilgiler verildi. Yapılan eğitimler sonucunda üreticilere “Bitki Koruma Uygulayıcı Belgesi” kimliği düzenlenecek.

Yapılan toplantılarda; hastalık ve zararlılarla mücadelelerde öncelikli olarak kültürel önlemlerin alınması, zorunlu hallerde kimyasal mücadelenin yapılması, doğa ve çevrenin korunması noktasında herkesin sorumlu davranması gerektiği konuları üzerinde duruldu. Sağlıklı gıda üretimi için kimyasal mücadelenin doğru, zamanında ve dozunda yapılmasının gerekliliği üzerinde farkındalık oluşturma sunumları gerçekleştirildi.