"Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla Tekirdağ’da düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu’nda, bisiklet severler sahilde bir araya gelerek pedal çevirdi.

Yeşilay tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen bisiklet turunun Tekirdağ etabı, Süleymanpaşa ilçesindeki sahil dolgu alanında başladı. Katılımcılar yaklaşık 8 kilometrelik parkur boyunca şehirde tur atarak başladıkları noktaya geri döndü. Etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinlikle ilgili konuşan Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, sağlıklı bir toplumun inşası için bağımlılıkla mücadeleye devam ettiklerini belirterek, "Bu tür etkinliklerle hem farkındalık oluşturuyor hem de halkımızı sağlıklı yaşama teşvik ediyoruz" dedi.