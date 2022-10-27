Öte yandan hırsızlık anları saniye saniye apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde siteye giren kimliği belirsiz hırsızlar, 3 adet bisikleti çalarak gözden uzaklaştı. Bisikletlerinin kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, hırsızlık konusuyla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ’da gece saatlerinde bir siteye giren hırsızlar, 3 adet bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

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