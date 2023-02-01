Hıdırağa Mahallesi Kenar Arka Sokak üzerinde 4 arkadaşın kaldığı bir ikamette gündüz sıralarında yangın çıktı. Komşuların dumanları fark edip itfaiyeye haber vermesi üzerine ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangında bazı ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.

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