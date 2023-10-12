Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 2 bin 50 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince sahte, kaçak, yasa dışı tıbbi ürün, ilaç etken maddesi içeren ürünler ve gıda takviyelerinin ele geçirilip piyasadan kaldırılması amacıyla yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramada, 2 bin 50 adet farklı ebatlarda cinsel içerikli içecek, gıda v.b. ürün ve 21 bin 568 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapılırken, ele geçirilen ürünler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.