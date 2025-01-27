Tekirdağ’da avlanılan 250 kilogramlık yaban domuzu görenleri şaşırttı.

Hayrabolu ilçesinde avcılar, av köpekleri ile kovalamaca sonunda yaklaşık 250 kilogramlık yaban domuzu avladı. Avladıkları dev domuzun bugüne kadar yörede avlanan en büyük domuz olduğunu ifade eden avcı Şahin Gültekin, "Arkadaşlarımla avladığımız dev domuzun büyüklüğünü görünce çok şaşırdık. İlk defa bu kadar büyük bir domuz gördük. Yaklaşık 250 kilogram olan domuzun diş uzunluğu ise 20 santimetreydi" dedi. Avcılar, avladıkları dev domuzun önünde fotoğraf çektirdi.