Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, Muharrem ayı münasebetiyle Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Aşure Dağıtım etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, Muharrem ayı münasebetiyle Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Aşure Dağıtım etkinliği düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kentin en yoğun bölgesinde Aşure Dağıtım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel katıldı.

Aşure dağıtımında konuşan Vali Yıldırım, “Hepinizin bildiği gibi Muharrem ayında tutulan oruçlar Ramazan ayı hariç diğer aylarda tutulan oruçlardan daha kıymetli. Oruç tutan vatandaşlarımızın oruçlarını Allah kabul etsin. İftarları hayırlı, uğurlu olsun. Bereketli olsun. Burada da güzel bir adetimizi devam ettiriyoruz. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızı aşureden tattırmak için çok güzel bir aşure günü etkinliği yaptı. Burada birlikte dağıttık. Burada vatandaşlarımızla birlikte olduk. Biz de mutlu olduk. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yiyenlere afiyet olsun, şifa olsun. İnşallah daha nice aşure günlerinde buluşmak üzere. Bütün günlerimiz aşure gibi tatlı, güzel, bereketli olsun inşallah” dedi.