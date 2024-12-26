Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Edirköy ve Safaalan Mahallesi yolu üzerindeki köprüler sular altında kaldı, ulaşım durma noktasına geldi.

Saray ilçesinde 2 gündür aralıksız yağan sağanak yağmur nedeniyle Edirköy ve Safaalan Mahallesi yolu üzerinde bulunan Güneşkaya Köprüsü ve Galata Köprüsü zaman zaman derelerin debisinin yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Dere üzerindeki köprülerin sular altında kalması nedeniyle, yollar araç ve yaya trafiğine kapatılırken, ulaşımı durma noktasına geldi. AFAD ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu.

Saray Belediyesinden yapılan anonslarda, vatandaşların Saray-Edirköy eski yolunu ve mümkün olmadıkça Saray - Safaalan yolunu kullanmamaları istendi. Yağış, nedeniyle taşan derenin çevresindeki tarım alanları da sular altında kaldı.