Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 300’e yakın araç güzellik ve desibel için yarışıyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 300’e yakın araç güzellik ve desibel için yarışıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Motor Sporları Derneği tarafından ilçede bulunan sahil dolgu alanda araba güzellik ve ses yarışması düzenlendi. "Tuning Fest 2022" etkinliğine 300’e yakın modifiye araç ve sahipleri katılırken, araçlar tek tek ses ve güzellik kategorilerinden yarışmaya başladı. Gün boyu devam edecek olan yarışmalar çerçevesinde yarışmada dereceye giren araçların sahiplerine plaket ve çeşitli ödüller verilecek. KPSS sınavı sebebiyle drift yarışması ise öğlen saatlerinde başlayacak.

Yarışmalarla ilgili bilgi veren Talip Yeniçeri, “Modifiye üzerine bütün camiayı buraya topluyoruz. Desibel yarışması, drift yarışması, araç güzellik yarışması 3 kategoride düzenleniyor yarışmalarımız. Türkiye’nin her yerinden gelen arkadaşların tamamı burada. Herkese modifiyenin nasıl bir yaşam tarzı olduğunu kanıtlamak için buradayız. Bugün KPSS sınavı olduğu için drift yarışmamızı 12 buçukta yapacağız. Bununla ilgili çocuklarımızın geleceğine engel olmamak istiyoruz” dedi.