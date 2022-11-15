Yangın, ilçede bulunan çevre yolundaki Sevgi Evleri’nin yan tarafında meydana geldi. Çalılık alanda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alana giden itfaiye ekipleri, yanan alana müdahale ederek yangını söndürdü.

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